Известный кондитер приготовил «траурный» торт ко дню рождения Егора Крида
Кондитер Ренат Агзамов, который прославился благодаря своим шедеврам для звёзд шоу-бизнеса, в очередной раз продемонстрировал своё творение. На своей странице в Instagram кондитер опубликовал торт, который он приготовил ко дню рождения Егора Крида.
Накануне Ренат Агзамов выложил фотографию, на ней запечатлён торт в виде чёрного постамента, на вершине которого стоит певец Егор Крид. По ступенькам к имениннику пытаются взобраться две невесты, таким образом, кондитер отобразил Егора Крида в роли героя шоу «Холостяк». По словам Рената Агмазова, большинство элементов выполнено из шоколада.
Некоторым подписчикам кондитера торт показался «мрачным» и «траурным», в связи с этим они раскритиковали данное кондитерское изделие. Однако нашлись и те, кто отнёсся с юмором к сладкому шедевру, они отметили, что торт демонстрирует жизненную ситуацию Егора Крида. Несмотря ни на что, фотография с тортом за короткое время набрала большое количество «лайков».