АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Известный кондитер приготовил «траурный» торт ко дню рождения Егора Крида

Кондитер Ренат Агзамов, который прославился благодаря своим шедеврам для звёзд шоу-бизнеса, в очередной раз продемонстрировал своё творение. На своей странице в Instagram кондитер опубликовал торт, который он приготовил ко дню рождения Егора Крида.

Известный кондитер приготовил «траурный» торт ко дню рождения Егора Крида


Накануне Ренат Агзамов выложил фотографию, на ней запечатлён торт в виде чёрного постамента, на вершине которого стоит певец Егор Крид. По ступенькам к имениннику пытаются взобраться две невесты, таким образом, кондитер отобразил Егора Крида в роли героя шоу «Холостяк». По словам Рената Агмазова, большинство элементов выполнено из шоколада.

Некоторым подписчикам кондитера торт показался «мрачным» и «траурным», в связи с этим они раскритиковали данное кондитерское изделие. Однако нашлись и те, кто отнёсся с юмором к сладкому шедевру, они отметили, что торт демонстрирует жизненную ситуацию Егора Крида. Несмотря ни на что, фотография с тортом за короткое время набрала большое количество «лайков».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 22:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали Анастасию Решетову за
Поклонники осудили Любовь Толкалину за показ
Медики рассказали, какую пользу приносит клубника
15 июля Венера приблизится к Луне на
Турецкий певец Таркан впервые стал отцом и назвал
Известный кондитер приготовил «траурный» торт ко
Анна Седокова поделилась с поклонниками своими
Ученые: Пятна крови на Туринской плащанице не
В Кемерово начался снос ТЦ «Зимняя вишня»
Google обвиняют в очередных нечестных методах
Ученые: Спортивные нагрузки могут быстро избавить
Франция громит Хорватию и во второй раз
Ученые решили окончательно азобраться с концом
Максим Галкин удивил поклонников скромными
Татьяна Навка показала семью Григория Лепса на
Анастасия Волочкова разозлила поклонников ужасным
«Проклятая роль» в телесериале сломала личную
"Космическая война" странных объектов возле
Ученые: Теория Эйнштейна относительно черных дыр
Анна Семенович рассказала поклонникам о своих
Туристы во время посещения мексиканской пещеры
Глобальное потепление: От Гренландии откололся
Анфиса Чехова рассказала поклонникам о
Ученые проверили эффективность новой методики
“Умное” зеркало может свести с ума психически
Проект “Синяя книга” за 21 год работы не смог
Звезда Playboy с огромной грудью раскрыла секрет
Рассел Кроу сильно постарел и больше не похож на
Экс-участницу «Дома-2» Ирину Александровну
Няня Пэм Бехан рассказала журналистам о нелегкой
Просмотреть все новости