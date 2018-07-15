Известный кондитер приготовил «траурный» торт ко дню рождения Егора Крида

Публикация от RENAT AGZAMOV (@renat_agzamov) 14 Июл 2018 в 5:28 PDT

Накануне Ренат Агзамов выложил фотографию, на ней запечатлён торт в виде чёрного постамента, на вершине которого стоит певец Егор Крид. По ступенькам к имениннику пытаются взобраться две невесты, таким образом, кондитер отобразил Егора Крида в роли героя шоу «Холостяк». По словам Рената Агмазова, большинство элементов выполнено из шоколада.Некоторым подписчикам кондитера торт показался «мрачным» и «траурным», в связи с этим они раскритиковали данное кондитерское изделие. Однако нашлись и те, кто отнёсся с юмором к сладкому шедевру, они отметили, что торт демонстрирует жизненную ситуацию Егора Крида. Несмотря ни на что, фотография с тортом за короткое время набрала большое количество «лайков».