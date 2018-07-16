АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Опубликован архивный снимок, поспособствовавший открытию самой большой луны Харона

Эксперты опубликовали изображение, благодаря которому в 1978 году удалось обнаружить самую большую луну Солнечной системы – спутник Плутона Харон. На снимках ученые заметили небольшую точку на фоне карликовой планеты, которая в результате оказалась ее огромным спутником.

Опубликован архивный снимок, поспособствовавший открытию самой большой луны Харона


В данное время астрономы открыли еще 5 спутников Плутона, однако до 1978 года никто из них не догадывался, что вокруг самой большой карликовой планеты Солнечной системы вращается самая большая луна. В 1978 году в обсерватории Аризона астрономом Джеймсом Кристи был открыт Харон. Ученый в ходе наблюдений за Плутоном заметил небольшую точку, вращающуюся вокруг планеты по собственной траектории. Фотоснимок, благодаря которому удалось сделать это удивительное открытие, был опубликован недавно.

Опубликован архивный снимок, поспособствовавший открытию самой большой луны Харона


Данные автономной станции NASA New Horizons вскоре подтвердили наличие возле Плутона огромного спутника. Из-за своего размера он стал самой большой луной Солнечной системы, а также благодаря этому астрономы относят Плутон и Харон к двойственной системе планет.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 03:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Leagoo S10 получит подэкранный сканер отпечатков
Опубликован архивный снимок, поспособствовавший
В конце июля телескоп TESS станет искать
В Челябинске сотруднику парка аттракционов
Советские ученые во время войны создавали
NASA показало зрелищное изображение Туманности
17 июля HMD Global официально представит Nokia X5
Наследник Анны Михалковой Сергей вырос копией
Поклонники раскритиковали Анастасию Решетову за
Поклонники осудили Любовь Толкалину за показ
Медики рассказали, какую пользу приносит клубника
15 июля Венера приблизится к Луне на
Турецкий певец Таркан впервые стал отцом и назвал
Известный кондитер приготовил «траурный» торт ко
Анна Седокова поделилась с поклонниками своими
Ученые: Пятна крови на Туринской плащанице не
В Кемерово начался снос ТЦ «Зимняя вишня»
Google обвиняют в очередных нечестных методах
Ученые: Спортивные нагрузки могут быстро избавить
Франция громит Хорватию и во второй раз
Ученые решили окончательно азобраться с концом
Максим Галкин удивил поклонников скромными
Татьяна Навка показала семью Григория Лепса на
Анастасия Волочкова разозлила поклонников ужасным
«Проклятая роль» в телесериале сломала личную
"Космическая война" странных объектов возле
Ученые: Теория Эйнштейна относительно черных дыр
Анна Семенович рассказала поклонникам о своих
Туристы во время посещения мексиканской пещеры
Глобальное потепление: От Гренландии откололся
Просмотреть все новости