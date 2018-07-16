Опубликован архивный снимок, поспособствовавший открытию самой большой луны Харона

В данное время астрономы открыли еще 5 спутников Плутона, однако до 1978 года никто из них не догадывался, что вокруг самой большой карликовой планеты Солнечной системы вращается самая большая луна. В 1978 году в обсерватории Аризона астрономом Джеймсом Кристи был открыт Харон. Ученый в ходе наблюдений за Плутоном заметил небольшую точку, вращающуюся вокруг планеты по собственной траектории. Фотоснимок, благодаря которому удалось сделать это удивительное открытие, был опубликован недавно.Данные автономной станции NASA New Horizons вскоре подтвердили наличие возле Плутона огромного спутника. Из-за своего размера он стал самой большой луной Солнечной системы, а также благодаря этому астрономы относят Плутон и Харон к двойственной системе планет.