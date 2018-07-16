В конце июля телескоп TESS станет искать пригодные для жизни планеты

Отмечается, что TESS смог выйти на заданную орбиту. Также установлено, что все системы и камера телескопа находятся в рабочем состоянии. Сейчас нужно проверить все приборы, чтобы обсерватория смогла начать выполнять свои функции.Сообщается, что согласно графику специалисты отстают, поскольку изначально планировалось начать искать планеты еще в прошлом месяце.По мнению главы научной группы проекта TESS Джорджа Рикера, аппарат должен предоставить ряд ценных данных об экзопланетах, которые в биологическом плане будут иметь большое значение.Напомним, что в космос телескоп был доставлен на борту ракеты-носителя Falcon 9, а старт состоялся с мыса Канаверал.