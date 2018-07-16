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В конце июля телескоп TESS станет искать пригодные для жизни планеты

Представители агентства NASA сообщили о том, что в конце текущего месяца космический телескоп TESS приступит к своим прямым обязанностям – поиску пригодных для жизни планет. На данный момент аппарат находится на орбите, и специалисты проводят проверку всех систем.

В конце июля телескоп TESS станет искать пригодные для жизни планеты


Отмечается, что TESS смог выйти на заданную орбиту. Также установлено, что все системы и камера телескопа находятся в рабочем состоянии. Сейчас нужно проверить все приборы, чтобы обсерватория смогла начать выполнять свои функции.

Сообщается, что согласно графику специалисты отстают, поскольку изначально планировалось начать искать планеты еще в прошлом месяце.

По мнению главы научной группы проекта TESS Джорджа Рикера, аппарат должен предоставить ряд ценных данных об экзопланетах, которые в биологическом плане будут иметь большое значение.

Напомним, что в космос телескоп был доставлен на борту ракеты-носителя Falcon 9, а старт состоялся с мыса Канаверал.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
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