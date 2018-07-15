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Советские ученые во время войны создавали солдат-киборгов в секретных лабораториях

Сотрудники КГБ долгое время скрывали от людей правду о секретных экспериментах в лабораториях 30-х годов, но потом она выплыла наружу после найденных останков военных. Оказалось, что советские ученые во время войны создавали солдат-киборгов, которые должны были стать идеальными машинами для уничтожения врага.

Когда американцы захватили центр нацистских ученых в Берлине, они нашли там тела красноармейцев, в которых вместо костей были штыри из титана. Все люди стали жертвами эксперимента, начавшегося во время правления Сталина. Тогда 300 человек после операции очнулись с такими добавками в организме, после чего многие участники погибли от болевого шока.

Советские ученые во время войны создавали солдат-киборгов в секретных лабораториях


Тогда ученые решили отключить у добровольцев участки мозга, отвечающие за болевые ощущения. Туда были вставлены золотые спицы, после чего показатели немного улучшились, вот только военные были непригодны для службы из-за психических расстройств. Во время наводнения реки размыли старые захоронения и выбросили на сушу скелеты участников опытов, имеющих протезы, после чего данная информация стала известна обществу.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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