Советские ученые во время войны создавали солдат-киборгов в секретных лабораториях

Когда американцы захватили центр нацистских ученых в Берлине, они нашли там тела красноармейцев, в которых вместо костей были штыри из титана. Все люди стали жертвами эксперимента, начавшегося во время правления Сталина. Тогда 300 человек после операции очнулись с такими добавками в организме, после чего многие участники погибли от болевого шока.Тогда ученые решили отключить у добровольцев участки мозга, отвечающие за болевые ощущения. Туда были вставлены золотые спицы, после чего показатели немного улучшились, вот только военные были непригодны для службы из-за психических расстройств. Во время наводнения реки размыли старые захоронения и выбросили на сушу скелеты участников опытов, имеющих протезы, после чего данная информация стала известна обществу.