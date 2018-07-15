Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова продолжает подкалывать нынешнюю супругу своего бывшего мужа
Бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Евгения Феофилактова по-прежнему не упускает возможности подколоть нынешнюю супругу своего экс-мужа Антона Гусева – Викторию Романец.
Ни для кого не является секретом, что брак Евгении и Антона распался уже давно. По слухам, молодые люди развелись из-за неоднократных измен Гусева, с которыми Феофилактова попросту не стала мириться.
Как бы то ни было, но преданные фанаты экс-участницы прославленной телестройки до сих пор не могут успокоиться и постоянно то и дело жестко проходятся по Антону и его новой супруге Виктории. Каждый день верные поклонники Евгении просто-таки засыпают семейство нелицеприятными комментариями.
Впрочем, больше всего под критику фанатов Феофилактовой попадает не бывший муж блондинки, который не только изменял, но и бросил их любимицу одну с ребенком, а его новую возлюбленную. К слову, этому не стоит удивляться, ведь Виктория по факту увела Антона у своей лучшей подруги и отобрала у 6-летнего Даниэля родного отца.
Нужно отметить, что Евгения довольно долго не могла прийти в себя после предательства своего мужа, тем не менее, обворожительная блондинка всеми возможными способами пыталась скрывать свое состояние не только от недоброжелателей, но и от поклонников.
На данный момент Феофилактова демонстрирует роскошную жизнь в загородном доме своего нового возлюбленного, а также заявляет, что ее никак не интересует жизнь бывшего ее супруга Антона Гусева и нынешней его жены Виктории Романец. Однако Евгения не упускает возможности жестко подколоть новоиспеченную парочку.
К примеру, несколько часов назад блондинка не смогла пройти мимо комментария, который оставила одна из ее подписчиц под последней фотопубликацией. Евгения Феофилактова дала понять фанатам, что развод с Антоном Гусевым является для нее большой удачей, а также добавила, что еще неизвестно, кому на самом деле повезло в сложившейся ситуации.