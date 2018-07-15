Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова продолжает подкалывать нынешнюю супругу своего бывшего мужа

Ни для кого не является секретом, что брак Евгении и Антона распался уже давно. По слухам, молодые люди развелись из-за неоднократных измен Гусева, с которыми Феофилактова попросту не стала мириться.Как бы то ни было, но преданные фанаты экс-участницы прославленной телестройки до сих пор не могут успокоиться и постоянно то и дело жестко проходятся по Антону и его новой супруге Виктории. Каждый день верные поклонники Евгении просто-таки засыпают семейство нелицеприятными комментариями.Впрочем, больше всего под критику фанатов Феофилактовой попадает не бывший муж блондинки, который не только изменял, но и бросил их любимицу одну с ребенком, а его новую возлюбленную. К слову, этому не стоит удивляться, ведь Виктория по факту увела Антона у своей лучшей подруги и отобрала у 6-летнего Даниэля родного отца.Нужно отметить, что Евгения довольно долго не могла прийти в себя после предательства своего мужа, тем не менее, обворожительная блондинка всеми возможными способами пыталась скрывать свое состояние не только от недоброжелателей, но и от поклонников.На данный момент Феофилактова демонстрирует роскошную жизнь в загородном доме своего нового возлюбленного, а также заявляет, что ее никак не интересует жизнь бывшего ее супруга Антона Гусева и нынешней его жены Виктории Романец. Однако Евгения не упускает возможности жестко подколоть новоиспеченную парочку.К примеру, несколько часов назад блондинка не смогла пройти мимо комментария, который оставила одна из ее подписчиц под последней фотопубликацией. Евгения Феофилактова дала понять фанатам, что развод с Антоном Гусевым является для нее большой удачей, а также добавила, что еще неизвестно, кому на самом деле повезло в сложившейся ситуации.