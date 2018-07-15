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NASA показало зрелищное изображение Туманности Орла

На своем официальном сайте NASA опубликовало зрелищный фотоснимок туманности Орла, которое в каталоге Мессье значится под номером 16. Сообщается, что изображение удалось получить благодаря данным телескопов обсерватории Chandra.

NASA показало зрелищное изображение Туманности Орла


Туманность Орла – красочное звездное скопление, расположенное в созвездии Змеи на расстоянии в 5,7 тысячи световых лет от Земли. Из-за своего молодого возраста его форма находится в постоянном изменении, что весьма затрудняет работу астрономам.

NASA показало зрелищное изображение Туманности Орла


«Столпы творения» - такое название придумали подписчики для туманности из-за ее необычной формы, напоминающей стремительно пикирующую птицу.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:40
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