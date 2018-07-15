NASA показало зрелищное изображение Туманности Орла

Туманность Орла – красочное звездное скопление, расположенное в созвездии Змеи на расстоянии в 5,7 тысячи световых лет от Земли. Из-за своего молодого возраста его форма находится в постоянном изменении, что весьма затрудняет работу астрономам.«Столпы творения» - такое название придумали подписчики для туманности из-за ее необычной формы, напоминающей стремительно пикирующую птицу.