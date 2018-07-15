17 июля HMD Global официально представит Nokia X5

Стоит отметить, что изначально анонс был намечен на 11 июля, но незадолго до мероприятия у сотрудников китайской компании возникли проблемы с поиском места его проведения. Вследствие переноса в HMD Global принесли извинения пользователям и пообещали быстро решить проблему. Теперь видно, что в компании свои слова сдержали.На рынок новинка появится под двумя названиями. Для китайского рынка аппарат будет называться Nokia X5, а для остальных регионов Nokia 5.1 plus. Девайс должен обзавестись 5,86-дюймовым экраном и процессором Mediatek Helio P60. Стандартная модификация будет оснащена модулем оперативной и постоянной памяти с объемом 3 и 32 гигабайта. Также появится версия на 6/64 гигабайта. Цена на новинки составит 120 и 150 долларов соответственно.