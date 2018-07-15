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17 июля HMD Global официально представит Nokia X5

Стало известно, что представители компании HMD Global определились с местом проведения анонса нового смартфона Nokia X5. Таким образом, презентация новинки состоится 17 июля.

17 июля HMD Global официально представит Nokia X5


Стоит отметить, что изначально анонс был намечен на 11 июля, но незадолго до мероприятия у сотрудников китайской компании возникли проблемы с поиском места его проведения. Вследствие переноса в HMD Global принесли извинения пользователям и пообещали быстро решить проблему. Теперь видно, что в компании свои слова сдержали.

На рынок новинка появится под двумя названиями. Для китайского рынка аппарат будет называться Nokia X5, а для остальных регионов Nokia 5.1 plus. Девайс должен обзавестись 5,86-дюймовым экраном и процессором Mediatek Helio P60. Стандартная модификация будет оснащена модулем оперативной и постоянной памяти с объемом 3 и 32 гигабайта. Также появится версия на 6/64 гигабайта. Цена на новинки составит 120 и 150 долларов соответственно.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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