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Анна Седокова поделилась с поклонниками своими страхами перед выходом на сцену

Певица Анна Седокова со своими поклонниками поделилась переживаниями и страхами. Эти чувства преследуют артистку перед каждым выступлением.

Анна Седокова поделилась с поклонниками своими страхами перед выходом на сцену


Анна Седокова не стала скрывать от поклонников свои слабости и откровенно рассказала, что иногда она буквально сбегает от реальной жизни на сцену. Певице кажется, что это единственное место, где она может не сдерживать себя и не скрывать своих чувств. Перед выходом на сцену Анна испытывает всегда один страх, что зал окажется пустым. В то же время Седокова уверена, что любовь к сцене у неё взаимная.

Перед каждым концертом Анна Седокова испытывает волнение и страх того, что требовательная публика её не оценит. Это чувство преследует певицу постоянно. В свою очередь поклонники певицы поспешили её успокоить, они отметили, что перед выступлением чувство волнения – это нормальное явление. Будет намного хуже, когда она станет заниматься самолюбованием и появляться перед зрителями, словно делая одолжение. Поклонники посоветовали певице проявлять себя на сцене.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 22:30
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