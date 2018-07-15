Ученые: Пятна крови на Туринской плащанице не принадлежат распятому Христу

Они провели опыты с кровью человека и бутафорией, чтобы найти различия между этими жидкостями. Оказалось, что распятый человек, завернутый в льняную ткань, не мог оставить их внутри, даже если он был снят с креста или лежал лицом вниз.Следы довольно нечеткие и размазанные, так что они могут принадлежать особе, стоявшей рядом с этим местом. Также они могли находиться в плащанице, если после казни сердце Спасителя продолжало биться, и он был жив во время погребения.