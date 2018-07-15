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Ученые: Пятна крови на Туринской плащанице не принадлежат распятому Христу

Ученые после анализов пятен крови на Туринской плащанице сделали выводы, что они не принадлежат распятому Христу. Результаты работ опубликованы в профильных журналах.

Они провели опыты с кровью человека и бутафорией, чтобы найти различия между этими жидкостями. Оказалось, что распятый человек, завернутый в льняную ткань, не мог оставить их внутри, даже если он был снят с креста или лежал лицом вниз.

Ученые: Пятна крови на Туринской плащанице не принадлежат распятому Христу


Следы довольно нечеткие и размазанные, так что они могут принадлежать особе, стоявшей рядом с этим местом. Также они могли находиться в плащанице, если после казни сердце Спасителя продолжало биться, и он был жив во время погребения.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:20
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