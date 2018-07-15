АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Google обвиняют в очередных нечестных методах устранения конкурентов

Стало известно про обвинения в отношении компании Google в ведении нечестной борьбы против своих потенциальных конкурентов. Высказались в этом отношении создатели Aptoide, представляющие альтернативное направление магазина с Android – приложениями. Заявления касаются чрезмерного доминирования интернет-гигнатом собственного положения, с целью устранения конкурентов.

Отмечается факт, что поисковый гигант, посредством сервиса Google Play Protect, ответственным за безопасность приложений из состава Google Play, блокируется доступ к Aptoide, при этом программа обозначается, как потенциально опасная угроза. Как сообщил Пауло Трезентос, гендиректор Aptoide, разработка их магазина представляется, как самая безопасная для Android. Так же Пауло уверен, что подобными предупреждениями сервиса, используется метод агрессии при устранении конкурентов. От представителей Google каких-либо комментариев нет.
Google обвиняют в очередных нечестных методах устранения конкурентов


Можно вспомнить минувший год, когда возникли вопросы между Google и ФАС РФ в отношении указания поисковых систем, как стандартных для Android-устройств. В дополнение ко всему, Еврокомиссия уже оштрафовала на $2,7 млрд. интернет-гиганта, за стремление продвинуть свой сервис по сравнению стоимости - Google Shopping. Не исключается, что сложившаяся ситуация с Aptoide, в итоге завершиться новыми большими штрафами и последующими разбирательствами для Google.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники раскритиковали Анастасию Решетову за
Поклонники осудили Любовь Толкалину за показ
Медики рассказали, какую пользу приносит клубника
15 июля Венера приблизится к Луне на
Турецкий певец Таркан впервые стал отцом и назвал
Известный кондитер приготовил «траурный» торт ко
Анна Седокова поделилась с поклонниками своими
Ученые: Пятна крови на Туринской плащанице не
В Кемерово начался снос ТЦ «Зимняя вишня»
Google обвиняют в очередных нечестных методах
Ученые: Спортивные нагрузки могут быстро избавить
Франция громит Хорватию и во второй раз
Ученые решили окончательно азобраться с концом
Максим Галкин удивил поклонников скромными
Татьяна Навка показала семью Григория Лепса на
Анастасия Волочкова разозлила поклонников ужасным
«Проклятая роль» в телесериале сломала личную
"Космическая война" странных объектов возле
Ученые: Теория Эйнштейна относительно черных дыр
Анна Семенович рассказала поклонникам о своих
Туристы во время посещения мексиканской пещеры
Глобальное потепление: От Гренландии откололся
Анфиса Чехова рассказала поклонникам о
Ученые проверили эффективность новой методики
“Умное” зеркало может свести с ума психически
Проект “Синяя книга” за 21 год работы не смог
Звезда Playboy с огромной грудью раскрыла секрет
Рассел Кроу сильно постарел и больше не похож на
Экс-участницу «Дома-2» Ирину Александровну
Няня Пэм Бехан рассказала журналистам о нелегкой
Просмотреть все новости