Google обвиняют в очередных нечестных методах устранения конкурентов

Отмечается факт, что поисковый гигант, посредством сервиса Google Play Protect, ответственным за безопасность приложений из состава Google Play, блокируется доступ к Aptoide, при этом программа обозначается, как потенциально опасная угроза. Как сообщил Пауло Трезентос, гендиректор Aptoide, разработка их магазина представляется, как самая безопасная для Android. Так же Пауло уверен, что подобными предупреждениями сервиса, используется метод агрессии при устранении конкурентов. От представителей Google каких-либо комментариев нет.Можно вспомнить минувший год, когда возникли вопросы между Google и ФАС РФ в отношении указания поисковых систем, как стандартных для Android-устройств. В дополнение ко всему, Еврокомиссия уже оштрафовала на $2,7 млрд. интернет-гиганта, за стремление продвинуть свой сервис по сравнению стоимости - Google Shopping. Не исключается, что сложившаяся ситуация с Aptoide, в итоге завершиться новыми большими штрафами и последующими разбирательствами для Google.