В Кемерово начался снос ТЦ «Зимняя вишня»

Рабочие приступили к сносу ТЦ «Зимняя вишня» после пожара, случившегося 16 июля. В данное время ведутся работы по сносу внешнего оборудования. Для демонтажа внутреннего должна прибыть специальная техника из Екатеринбурга.Снос торгового центра перенесли из-за работы СК, который расследовал причины пожара.Напомним, в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, вследствие чего по официальным данным погибло 64 человека, большая часть из которых дети, которых привели в кинотеатр, расположенный в торговом центре.