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В Кемерово начался снос ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово начались работы по сносу ТЦ «Зимняя вишня». В данное время специальная техника расчищает строительный мусор. Как сообщается, ожидается прибытие спецтехники из Екатеринбурга для демонтажа внутреннего оборудования.

В Кемерово начался снос ТЦ «Зимняя вишня»


Рабочие приступили к сносу ТЦ «Зимняя вишня» после пожара, случившегося 16 июля. В данное время ведутся работы по сносу внешнего оборудования. Для демонтажа внутреннего должна прибыть специальная техника из Екатеринбурга.

В Кемерово начался снос ТЦ «Зимняя вишня»


Снос торгового центра перенесли из-за работы СК, который расследовал причины пожара.

Напомним, в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, вследствие чего по официальным данным погибло 64 человека, большая часть из которых дети, которых привели в кинотеатр, расположенный в торговом центре.
 
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Общество
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 22:10
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