Ученые: Спортивные нагрузки могут быстро избавить человека от депрессии

Они провели опыты с участием 267000 добровольцев, не страдающих расстройствами психики, после чего заметили хороший эффект тренировок, убирающий симптомы плохого настроение у участников. Эксперты считают, что посильные нагрузки могут помочь людям сохранить здоровье и избавиться от негативных ощущений.Кроме того, они являются универсальными для лиц разного возраста и пола. Регулярные занятия позволят таким лицам справиться с приступами меланхолии и тоски, а также помогут оптимистично воспринимать жизненные ситуации.