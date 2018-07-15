«Как марля»: Ольга Бузова в странном наряде зажигательно отплясала у бассейна

«Оль, песня «Ночь. Текила» сделала мое лето! Нереально крутой сингл! Побольше таких давай!», «Олечка, не перестаю восхищаться Вами! Вы очень талантливая девушка! Продолжайте в том же направлении! Любим Вас!», «Ооочень крутая песня! Целый день ее слушаю!», - пишут преданные поклонники Ольги Бузовой в Сети.



Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 14 Июл 2018 в 10:12 PDT

Считанные часы назад телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а с недавнего времени еще и исполнительница обнародовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую видеозапись, на кадрах которой запечатлен ее зажигательный танец под недавно вышедшую собственную музыкальную композицию - «Ночь. Текила».По словам Ольги, песня «Ночь. Текила» стала для нее символом этого лета. Бузова надеется, что многие ее верные поклонники на данный момент находятся с ней на одной волне. Как бы то ни было, но не все фанаты поющей телеведущей согласились с ее словами.Дело в том, что по словам многих пользователей Сети, они бы никогда не надели на себя подобный наряд, а также прозвали платье «куском марли», которое просто намотано на обнаженное тело.Нужно сказать, что многие поклонники Ольги принялись даже просить свою любимицу вести себя немного приличнее и скромнее, пусть даже если подобный танец возле бассейна знаменитость станцевала ради пиара недавно вышедшего в свет хита.На данный момент фолловеры практически в один голос заявляют, что уже устали от постоянной «обнаженки» на страничке Ольги Бузовой. Как бы то ни было, но некоторые фанаты творчества телеведущей прославленного реалити утверждают, что именно музыкальная композиция Ольги - «Ночь. Текила» вдохновляет их на подобные зажигательные танцы.