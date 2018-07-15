Максим Галкин удивил поклонников скромными обедами его семьи

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Июл 2018 в 4:04 PDT

В сюжете наследники с удовольствием едят кашу булгар, куда добавлена колбаса, а знаменитость балует себя супом из шпината. Подписчики стали говорить, что звезды могут испытывать финансовые трудности, несмотря на роскошный образ жизни в замке.Многие люди стали просить Максима Галкина кормить малышей нормальной пищей, после чего самые преданные фанаты осудили их за такие рекомендации. Они отметили, что эти блюда полезны для здоровья и питательные, а также Алла Пугачева является противницей вредного рациона.