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Максим Галкин удивил поклонников скромными обедами его семьи

Ведущий опубликовал новый ролик в Instagram, вызывавший дискуссию среди поклонников. Максим Галкин удивил людей скромными обедами его семьи, показав блюда на столе.

В сюжете наследники с удовольствием едят кашу булгар, куда добавлена колбаса, а знаменитость балует себя супом из шпината. Подписчики стали говорить, что звезды могут испытывать финансовые трудности, несмотря на роскошный образ жизни в замке.

Максим Галкин удивил поклонников скромными обедами его семьи


Многие люди стали просить Максима Галкина кормить малышей нормальной пищей, после чего самые преданные фанаты осудили их за такие рекомендации. Они отметили, что эти блюда полезны для здоровья и питательные, а также Алла Пугачева является противницей вредного рациона.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:40
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