Анастасия Волочкова разозлила поклонников ужасным внешним видом на фото в Instagram
Балерина опубликовала фото в Instagram и сразу подверглась критике со стороны поклонников. Анастасия Волочкова разозлила их ужасным внешним видом, получив много нелестных комментариев в свой адрес.
Она позировала лежа на кровати с забинтованной ногой, но подписчики не обратили внимания на такой нюанс, заметив опухшее лицо звезды. После этого многие люди попросили Анастасию Волочкову прекратить увлекаться спиртными напитками, а также отметили, что она часто стала показывать свои некрасивые конечности.
Пользователи сетей удивились, что знаменитость постоянно отдыхает вместо работы. Они тоже были недовольны сюжетом на фоне еды, назвав его неприятным зрелищем. Даже самые преданные фанаты не стали жалеть своего кумира, поддержав мнение остальных юзеров.