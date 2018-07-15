Татьяна Навка показала семью Григория Лепса на свадьбе Эмина

Фотография, появившаяся на странице Татьяны Навки, порадовала интернет-пользователей. На снимке запечатлены фигуристка со младшей дочерью Надеждой, а также Григорий Лепс с женой Анной и своей дочерью. Все они присутствовали на свадьбе певца Эмина в качестве почётных гостей.Подписчикам Татьны Навки данная фотография, судя по лестным комментариям, очень понравилась. Пользователи отметили, что Лепс с годами совершенно не меняется, а также похвалили его красивую жену и дочь. Не остались без комплиментов и Татьяна Навка со своей маленькой дочуркой. Данный снимок за короткое время набрал много «лайков».