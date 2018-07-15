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Татьяна Навка показала семью Григория Лепса на свадьбе Эмина

Фигуристка Татьяна Навка со своей семьёй присутствовала на бракосочетании певца Эмина и его невесты Алёны, где также был Григорий Лепс с женой и дочерью. Фигуристка сфотографировалась с семьёй Лепса и выложила снимок в Instagram.

Татьяна Навка показала семью Григория Лепса на свадьбе Эмина


Фотография, появившаяся на странице Татьяны Навки, порадовала интернет-пользователей. На снимке запечатлены фигуристка со младшей дочерью Надеждой, а также Григорий Лепс с женой Анной и своей дочерью. Все они присутствовали на свадьбе певца Эмина в качестве почётных гостей.

Подписчикам Татьны Навки данная фотография, судя по лестным комментариям, очень понравилась. Пользователи отметили, что Лепс с годами совершенно не меняется, а также похвалили его красивую жену и дочь. Не остались без комплиментов и Татьяна Навка со своей маленькой дочуркой. Данный снимок за короткое время набрал много «лайков».

Татьяна Навка показала семью Григория Лепса на свадьбе Эмина
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:30
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