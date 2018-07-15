«Проклятая роль» в телесериале сломала личную жизнь Светланы Ходченковой

Первый брак Светланы Ходченковой с актёром Владимиром Яглычем продлился недолго, однако с разводом супруги немного затянули. После чего актриса пыталась построить отношения с бизнесменом Георгием Петришиным, но до свадьбы дело у них так и не дошло.Поклонники Светланы Ходченковой уверены в том, что личную жизнь сломала роль Кассандры в телесериале «Талисман любви». По мнению фанатов, играя на камеру, актриса повторяла ритуалы провидцев, говорящих с призраками, тем самым спровоцировала немилость духов, которые ей теперь мстят. Поклонники актрисы считают, что за шутки с потусторонним миром, астральные проекции обиженных женщин, решили отыграться на Ходчинковой.