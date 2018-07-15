Ученые: Теория Эйнштейна относительно черных дыр опровергнута из-за нерабочих уравнений

Привычный постулат опирался на законы системы и ее начальное состояние, после чего можно делать прогнозы, касающиеся эволюции формы пространства и времени. Вот только расчеты, относящиеся к гравитационному полю, перестали работать внутри объектов, а также не могли показать, какими они будут в будущем.После точки невозврата ученые нашли горизонт Коша, который имеет различные варианты развития событий. Физик не смог заглянуть за его пределы и ошибся, хотя некоторые эксперты назвали открытие новым явлением в формуле.