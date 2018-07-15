АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Анфиса Чехова рассказала поклонникам о напряженных отношениях с отцом в детстве

Ведущая опубликовала новый пост в Instagram, заинтересовавший ее поклонников. Анфиса Чехова рассказала о напряженных отношениях с отцом в детстве, отметив, что он никогда не поддерживал ее творческие идеи.

Раньше звезда упоминала о катаниях на собаках, доставляющих ей дискомфорт, а сейчас решила рассказать, как мужчина решил обрезать девочке волосы, после чего над нею смеялись одноклассники. Анфиса Чехова любила писать стихи, которые не нравились отцу. Он называл знаменитость бездарностью и чуть не уничтожил этот талант.

Анфиса Чехова рассказала поклонникам о напряженных отношениях с отцом в детстве


Родители всегда напоминали ей об отсутствии слуха, когда малышка пыталась петь песни, используя вместо микрофона швабру. Такие негативные слова близких людей мешают детям осуществить мечту, а также закапывают их способности в землю.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Проклятая роль» в телесериале сломала личную
"Космическая война" странных объектов возле
Ученые: Теория Эйнштейна относительно черных дыр
Анна Семенович рассказала поклонникам о своих
Туристы во время посещения мексиканской пещеры
Глобальное потепление: От Гренландии откололся
Анфиса Чехова рассказала поклонникам о
Ученые проверили эффективность новой методики
“Умное” зеркало может свести с ума психически
Проект “Синяя книга” за 21 год работы не смог
Звезда Playboy с огромной грудью раскрыла секрет
Рассел Кроу сильно постарел и больше не похож на
Экс-участницу «Дома-2» Ирину Александровну
Няня Пэм Бехан рассказала журналистам о нелегкой
Британский телеведущий обвинил Анджелину Джоли в
Матанализ изученный в школе не понадобится
В Норвегии на видео сняли русалку
Пользователи Сети восхитились фотографией
Дима Билан заговорил с поклонниками об оседлой
Юлианна Караулова показала поклонникам свою новую
Анастасия Костенко показала, в какой потрясающей
Юлия Савичева опубликовала снимок с детства
Поклонники были восхищены внешним видом Кристины
Луна является космическим кораблем и подменивает
Полина Гагарина показала образ с длинными
Журналисты озвучили подробности свадьбы Эмина
В Ростовской области от удара молнии погибла
Наследник Евгения Плющенко Александр сильно ушиб
Новый образ Леди Гаги в кожаном наряде вызвал
Ученые рассказали о половой жизни в старости
Просмотреть все новости