Анфиса Чехова рассказала поклонникам о напряженных отношениях с отцом в детстве

Раньше звезда упоминала о катаниях на собаках, доставляющих ей дискомфорт, а сейчас решила рассказать, как мужчина решил обрезать девочке волосы, после чего над нею смеялись одноклассники. Анфиса Чехова любила писать стихи, которые не нравились отцу. Он называл знаменитость бездарностью и чуть не уничтожил этот талант.Родители всегда напоминали ей об отсутствии слуха, когда малышка пыталась петь песни, используя вместо микрофона швабру. Такие негативные слова близких людей мешают детям осуществить мечту, а также закапывают их способности в землю.