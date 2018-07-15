АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Ученые проверили эффективность новой методики борьбы с раком

Учеными центра Медицинской школы Гарварда обнаружен новый способ, который можно применять при лечении онкологии с использованием особенностей раковых клеток. В дальнейшем, ученые планируют использовать полученные результаты для редактирования исследуемых элементов, с целью уничтожения образований злокачественных опухолей.

В функции раковых клеток заложили возможность «разведки» и последующей доставки лекарств в участки тела пациента, которые труднодоступны при обычных методах исследований. Элементы циркулирующим потоком проходят по всему организму человека, с последующим отделением от новообразований и проникновением в кровоток. Данные компоненты ответственны за появление метастаз, в случае отдаленности очагов недуга. Авторами проекта был использован «белок-убийца» S-TRAIL, который способен программно спровоцировать гибель клетки. В данной работе ученые объединили несколько методик направления лечения онкологии.
Ученые проверили эффективность новой методики борьбы с раком


Для первого случая ученые использовали компоненты глиобластом, с последующей генной модификации их структур. Затем эксперты заставили их вырабатывать белок, который ввели в организм грызунов, у которых были первичные признаки опухоли. Второй случай, заключался в использовании авторами проекта чувствительных к S-TRAIL элементов, с отключением рецепторов восприимчивости. В итоге специалисты активировали процессы самоуничтожения злокачественных образований.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Проклятая роль» в телесериале сломала личную
"Космическая война" странных объектов возле
Ученые: Теория Эйнштейна относительно черных дыр
Анна Семенович рассказала поклонникам о своих
Туристы во время посещения мексиканской пещеры
Глобальное потепление: От Гренландии откололся
Анфиса Чехова рассказала поклонникам о
Ученые проверили эффективность новой методики
“Умное” зеркало может свести с ума психически
Проект “Синяя книга” за 21 год работы не смог
Звезда Playboy с огромной грудью раскрыла секрет
Рассел Кроу сильно постарел и больше не похож на
Экс-участницу «Дома-2» Ирину Александровну
Няня Пэм Бехан рассказала журналистам о нелегкой
Британский телеведущий обвинил Анджелину Джоли в
Матанализ изученный в школе не понадобится
В Норвегии на видео сняли русалку
Пользователи Сети восхитились фотографией
Дима Билан заговорил с поклонниками об оседлой
Юлианна Караулова показала поклонникам свою новую
Анастасия Костенко показала, в какой потрясающей
Юлия Савичева опубликовала снимок с детства
Поклонники были восхищены внешним видом Кристины
Луна является космическим кораблем и подменивает
Полина Гагарина показала образ с длинными
Журналисты озвучили подробности свадьбы Эмина
В Ростовской области от удара молнии погибла
Наследник Евгения Плющенко Александр сильно ушиб
Новый образ Леди Гаги в кожаном наряде вызвал
Ученые рассказали о половой жизни в старости
Просмотреть все новости