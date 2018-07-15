Ученые проверили эффективность новой методики борьбы с раком
Учеными центра Медицинской школы Гарварда обнаружен новый способ, который можно применять при лечении онкологии с использованием особенностей раковых клеток. В дальнейшем, ученые планируют использовать полученные результаты для редактирования исследуемых элементов, с целью уничтожения образований злокачественных опухолей.
В функции раковых клеток заложили возможность «разведки» и последующей доставки лекарств в участки тела пациента, которые труднодоступны при обычных методах исследований. Элементы циркулирующим потоком проходят по всему организму человека, с последующим отделением от новообразований и проникновением в кровоток. Данные компоненты ответственны за появление метастаз, в случае отдаленности очагов недуга. Авторами проекта был использован «белок-убийца» S-TRAIL, который способен программно спровоцировать гибель клетки. В данной работе ученые объединили несколько методик направления лечения онкологии.
Для первого случая ученые использовали компоненты глиобластом, с последующей генной модификации их структур. Затем эксперты заставили их вырабатывать белок, который ввели в организм грызунов, у которых были первичные признаки опухоли. Второй случай, заключался в использовании авторами проекта чувствительных к S-TRAIL элементов, с отключением рецепторов восприимчивости. В итоге специалисты активировали процессы самоуничтожения злокачественных образований.