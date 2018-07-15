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Звезда Playboy с огромной грудью раскрыла секрет идеальной фигуры

Звезда Playboy Бекки Хадсон раскрыла свой секрет идеальной фигуры. Обладательница бюста 6-го размера рассказала о кардиотренеровках, об основных правилах рациона и своей главной слабости.

Звезда Playboy с огромной грудью раскрыла секрет идеальной фигуры


Модель Бекки Хадсон утверждает, что она всегда в отличной форме, благодаря диете, она исключила из своего рациона быстрые углеводы и сладкие продукты. Однако, несмотря на строгое ограничение в диете, девушка не представляет своей жизни без пасты, которая является её любимым блюдом.

Полностью отказаться от пасты Бекки Хадсон не смогла, поэтому один день в неделю она балует себя своим любимым лакомством. Также модель ежедневно минимум 20 минут уделяет кардиотренировкам, ходьбе, плаванию и бегу, рекомендуя эти занятия всем, кто хочет иметь стройную фигуру.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:00
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