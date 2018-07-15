Звезда Playboy с огромной грудью раскрыла секрет идеальной фигуры

Модель Бекки Хадсон утверждает, что она всегда в отличной форме, благодаря диете, она исключила из своего рациона быстрые углеводы и сладкие продукты. Однако, несмотря на строгое ограничение в диете, девушка не представляет своей жизни без пасты, которая является её любимым блюдом.Полностью отказаться от пасты Бекки Хадсон не смогла, поэтому один день в неделю она балует себя своим любимым лакомством. Также модель ежедневно минимум 20 минут уделяет кардиотренировкам, ходьбе, плаванию и бегу, рекомендуя эти занятия всем, кто хочет иметь стройную фигуру.