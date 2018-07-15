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“Умное” зеркало может свести с ума психически неуравновешенного человека из-за показа дефектов кожи

Британские разработчики создали “умное” зеркало, способное не только сделать фото владельца, но и оценить все параметры его внешности. Однако психологи считают, что устройство может свести с ума психически неуравновешенного человека из-за показа дефектов кожи.

В стране каждый 50 житель имеет такие проблемы и часто пребывает в депрессии. HiMirror Mini может показывать даже мелкие морщинки на лице, оценивая его по шкале 100 баллов. Также приложение дает рекомендации по поводу привлекательности, а авторы считают новинку полезной для людей. Цена этого чуда колеблется от 239 до 349 фунтов стерлингов, а также 13-летние особы не могут быть его пользователями.

“Умное” зеркало может свести с ума психически неуравновешенного человека из-за показа дефектов кожи


Юзеры получают информацию, касающуюся формы бровей и разных видов макияжа. Также устройство может снабдить их учебными пособиями, но эксперты отметили, что лица, имеющие дисморфофобию, любят находиться в окружении зеркал, но сильно расстраиваются из-за малого изъяна. Потому опасная игрушка может причинить вред их здоровью.
 
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Технологии
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20
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