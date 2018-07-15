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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о промахе Федора Смолова: «Извинись, поплачь немного и иди играть в «Доту»

Эпатажный экс-участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев решил прокомментировать скандал, который разгорелся вокруг Федора Смолова.

Ни для кого не является секретом, что футбольный матч Россия-Хорватия стал не только самым скандальным, но и самым обсуждаемым событием прошедшей недели. Ведь в главный момент футболисту Федору Смолову не удалось забить пенальти в ворота противников, что в итоге привело к тому, что отечественные футболисты вылетели с Чемпионата мира.

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о промахе Федора Смолова: «Извинись, поплачь немного и иди играть в «Доту»

Нужно сказать, что неисполненный пенальти в результате стал настоящим скандалом, а огромнейшее количество поклонников обрушились на футболиста с массой нелицеприятных высказываний. В свою очередь Федор поспешил извиниться, но, по словам Рустама Солнцева, спортсмену не нужно было этого делать.

По мнению бывшего участника прославленной телестройки, он знает, что на самом деле двигало Федором Смоловым, когда он решил извиниться.

«Федька Смолов взялся извиняться. Я не понимаю, зачем он это делает. Федь, все мы знаем ваши моральные этические качества футболистов. Извини за эти громкие слова. Вспомни ваши все проигрыши, когда вы сразу же улетали в Монте-Карло купаться в шампанском. А тут типа повело, и ты плачешь и плачешь. Я вспоминаю, как твоя бывшая, Виктория Лопырева рассказывала, как ты сутками играл в «Доту» и общался в соцсетях. Вот такой ты мальчик. Так что ты в последний раз извинись, поплачь немного и дуй играть в «Доту», - высказался Солнцев в отношении Смолова.


Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о промахе Федора Смолова: «Извинись, поплачь немного и иди играть в «Доту»

Также известный шоумен заявил, что современным отечественным футболистам еще очень далеко до идеала и именно поэтому они довольно часто оказываются в центре самых громких и обсуждаемых скандалов. По словам Рустама Солнцева, Федору Смолову стоит не только позабыть о поражении, но и перестать давать по поводу этого события какие-либо комментарии СМИ и поклонникам.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:06
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