Проект “Синяя книга” за 21 год работы не смог доказать реальность существования НЛО

Он был открыт в конце 40-х годов, когда пилот Кеннет Арнольд лично столкнулся с 9 внеземными кораблями пришельцев, пролетающих на огромной скорости над территорией штата Вашингтон. Затем такие сведения подтвердили другие свидетели событий, отметившие, что НЛО не были похожи на метеориты или воздушный транспорт.Потом эксперты стали получать материалы от жителей разных стран, заметивших в небе внеземные технологии разных форм и цветов. Однако большинство из них были серебристыми летающими тарелками. Власти закрыли программу в конце 60-х годов из-за нехватки средств, после чего решили не открывать правду обществу, ссылаясь на нехватку фактов.