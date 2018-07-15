Няня Пэм Бехан рассказала журналистам о нелегкой работе в семье Кардашьян

Женщина 5 лет провела в доме звезд, став свидетельницей первых свиданий Ким Кардашьян и отношений между супругами, пока Брюс Дженнер не захотел сменить свой пол.Женщина любит всех наследников, а также отметила, что раньше Крис Дженнер ей нравилась и заслуживала уважения. Вот только женщина всегда хотел достигать совершенства даже в мелочах, а также неоднократно штрафовала и оскорбляла работницу, став для нее “монстром из ада”.