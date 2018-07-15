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«Женитесь уже!»: Фанаты уверены, что из Ольги Бузовой и Влада Кадони выйдет хорошая пара

Верные фанаты прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой продолжают предлагать знаменитости варианты ее второй половинки.

Многие поклонники Ольги уже давно привыкли к тому, что Бузова постоянно то и дело пишет о том, что ей не хватает любви и она устала от поисков того единственного. Вероятней всего, именно поэтому, устав от публикаций теледивы, фанаты и принялись выдвигать певице свои варианты возлюбленных.

«Женитесь уже!»: Фанаты уверены, что из Ольги Бузовой и Влада Кадони выйдет хорошая пара

Несколько часов назад в личном микроблоге Влада Кадони появилась свежая фотография, которая в очередной раз подтолкнула пользователей Сети заговорить о мужчинах Ольги Бузовой. Дело в том, что телеведущий прославленного проекта «Дом-2» опубликовал снимок, на котором он запечатлен в компании начинающей исполнительницы.

Под фотопубликацией Влад написал, что считает главным в жизни окружать себя яркими и необычными людьми. Кадони решил отметить, что именно эти моменты и притягивают его в Ольге. В конце своего поста ведущий добавил, что рядом с Бузовой чувствует себя не только легко, но и позитивно, а каждая его встреча с певицей наполнена огромнейшим спектром положительных эмоций.

Стоит отметить, что пользователи социальной сети Инстаграм обратили внимание не только на текст под фотографией, но и на сам снимок. Многие принялись заявлять, что Влад Кадони и Ольга Бузова очень хорошо смотрятся вместе, а некоторые даже подчеркнули, что с телеведущих «Дома-2» может и вовсе получиться прекрасная не просто пара, но и семья.

«Женитесь уже!»: Фанаты уверены, что из Ольги Бузовой и Влада Кадони выйдет хорошая пара

«Женитесь уже! Все равно любите друг друга!!», «У вас такой влюбленный взгляд. Точно бы вместе жили счастливо!», «Влад, а Вы не думали о том, чтобы попытать свою удачу в отношениях с Ольгой? Мне кажется, что у вас что-то хорошее да и получилось!», - пишут в Сети.

Нужно сказать, что не все отнеслись к фотографии и записи Влада Кадони положительно. Недоброжелатели Ольги Бузовой и вовсе заявили, что желают телеведущему зла, если он мечтает о свадьбе с певицей.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:44
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