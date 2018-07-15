Рассел Кроу сильно постарел и больше не похож на голливудского мачо

Публикация от Russell Crowe (@russellcrowefans) 7 Июл 2018 в 12:08 PDT

Сейчас знаменитость отрастил бороду и перестал следить за своей фигурой, напоминая поклонникам пародию на Санта-Клауса. Им обидно, что 54-летний кумир выглядит, как старик в темной одежде, хотя некоторые лица пытаются найти причины столь кардинальных перемен во внешнем виде Рассела Кроу.Пользователи сетей считают, что артист мог просто привыкать к новой роли, а потому ему пришлось набрать лишний вес. Они тоже не могут смириться, что их кумир потерял былой шарм, так что с нетерпением ждут новой информации.