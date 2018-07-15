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Дима Билан заговорил с поклонниками об оседлой жизни в Подмосковье

Певец опубликовал в Instagram новый пост, заинтриговавший его поклонников. Дима Билан заговорил об оседлой жизни в Подмосковье, упоминая о будущих наследниках.

Он признался, что устал от шумного мегаполиса и хочет жить рядом с природой. Пока исполнитель не определился с окончательным выездом из столицы, а также отметил, что это случится после рождения детей. Подписчики были разочарованы, потому что Дима Билан не планирует свою семейную жизнь до 40-летия, потому что уже столкнулся с ранней ответственностью.

Дима Билан заговорил с поклонниками об оседлой жизни в Подмосковье


Звезда не хочет губить новую личность из-за недостатков в обществе. Пока его устраивает нынешнее состояние, а также артист часто вспоминает свой уход за младшей сестрой. Потому он не спешит иметь ребенка, хотя может обеспечить малыша няней.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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