Дима Билан заговорил с поклонниками об оседлой жизни в Подмосковье

Он признался, что устал от шумного мегаполиса и хочет жить рядом с природой. Пока исполнитель не определился с окончательным выездом из столицы, а также отметил, что это случится после рождения детей. Подписчики были разочарованы, потому что Дима Билан не планирует свою семейную жизнь до 40-летия, потому что уже столкнулся с ранней ответственностью.Звезда не хочет губить новую личность из-за недостатков в обществе. Пока его устраивает нынешнее состояние, а также артист часто вспоминает свой уход за младшей сестрой. Потому он не спешит иметь ребенка, хотя может обеспечить малыша няней.