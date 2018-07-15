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«Продалась за рекламу»: Анастасию Костенко уличили во лжи

Анастасию Костенко, которая несколько дней назад впервые стала счастливой мамой, продолжают критиковать недоброжелатели.

Ни для кого не является секретом, что в звездном семействе Тарасовых-Костенко на днях произошло радостное событие. Дмитрий и Анастасия стали родителями. У парочки появилась на счет девочка. На данный момент еще неизвестно, как молодые родители назовут дочь, однако и футболист и модель уже вовсю делятся с преданными поклонниками первыми фотографиями новорожденной малышки.

«Продалась за рекламу»: Анастасию Костенко уличили во лжи

Считанные часы назад Анастасия Костенко решила прихвастнуть перед верными фанатами и показать, как же украсил дом Дмитрий Тарасов, ожидая ее с дочерью дома. В сториз модель опубликовала фото, на котором изображено очень много розовых воздушных шариков, а также коляска белого цвета.

Именно коляска привлекла внимание пользователей Сети. Ведь, как оказалось, многие до сих пор хорошо помнят, что Анастасия не так давно рекламировала и вовсю расхваливала совершенно иную модель коляски от другой даже фирмы и заявляла, что купила ее для своей будущей дочери.

Не секрет, что Костенко, как и большинство известных личностей, хорошо зарабатывает благодаря собственной страничке в социальной сети Инстаграм, рекламируя ту или иную продукцию. Именно этот факт и толкнул большинство фолловеров на мысли о том, что Анастасия просто выполняла условия договора и коляску, которую рекламировала, на самом деле не покупала.

«Продалась за рекламу»: Анастасию Костенко уличили во лжи

Эта ситуация не на шутку разозлила многих подписчиков модели. Один за другим они принялись критиковать молодую маму, заявляя, что она «продалась за рекламу». А некоторые в очередной раз решили припомнить Анастасии тот момент, что она увела Дмитрия Тарасова у поющей телеведущей Ольги Бузовой. Хейтеры даже придумали Костенко прозвище – «ростовская разлучница».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:10
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