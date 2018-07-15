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Британский телеведущий обвинил Анджелину Джоли в неискренности

Ник Гримшоу – известный британский телеведущий признался, что ему неприятно было брать интервью у голливудской актрисы Анджелины Джоли. Телеведущей отметил, что звезда вела себя не искренне и была очень «холодной».

Британский телеведущий обвинил Анджелину Джоли в неискренности


Недавно на BBC Radio прибыл Ник Гримшоу, который в Великобритании ведёт на телевидении утреннее шоу. Ведущий впервые рассказал, как на самом деле у него проходили интервью со знаменитыми людьми.

Британский телеведущий отметил, что больше всех ему понравилось общаться с Ким Кардашьян, она приятный и интересный собеседник. В то же время телеведущему совсем не понравилось брать интервью у Анджелины Джоли, которая вела себя «закрыто и холодно».

Также Ник Гримшоу не понравился актёр Уилл Смит, сыгравший в телефильме «Люди в чёрном». Ведущий назвал его «подделкой», потому что актёр всё время играл на камеру и вёл себя неестественно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
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