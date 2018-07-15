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Матанализ изученный в школе не понадобится студентам университетов и колледжей

Американскими исследователями проведено сравнение, в котором проведена оценка изучения курса математического анализа студентами вузов и колледжей. В результате выяснилось, что освоение производных и интегралов значительно лучше удавалось тем, кто не проходил их по школьной программе.

Исходя из ситуации, вряд ли кому обыденной жизни могут пригодиться знания начала математического анализа, интегральных исчислений и производных. В США это принято называть calculus, преподается наука в средней школе, начиная со старших классов. Ведена данная область математики в состав школьной программы в период холодной войны, когда стране нужны были грамотные инженеры, требующие знаний определенных разделов математики.
Матанализ изученный в школе не понадобится студентам университетов и колледжей


Уже после школы, поступающие на специальности естественнонаучного и технического направления в колледжи, заново осваивали матанализ, только более углубленно. Получалось двойное преподавание «основ», в старших классах - первый раз, и повторно при обучении в университете или колледже.

Для определения действительной необходимости школьных курс основ матанализа, два американских ученых, представители Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, организовали масштабное исследование по этой теме. Ими были запрошены данные по успеваемости среди студентов 133 колледжей и вузов, были опрошены и сами студенты, их попросили заполнить анкеты, где задавались вопросы об их обучении в школе относительно освоения интегралов и производных. Анкеты так же содержали вопросы об образовании родителей и семейных доходах.

Ученые провели общую обработку данных по 6207 первокурсникам всех штатов. Как оказалось, справлялись лучше всего с университетским курсом те из опрошенных, кто не изучал вообще матанализ будучи в школе или только поверхностно был знаком с ним. Причем те, кто готовился в старших классах, попадали в категорию, которая с большей вероятностью экзамены заваливала. Данная закономерность не срабатывала только у тех студентов, которые не вытягивали в принципе на невысокие оценки. Отличникам наоборот, легко давался расширенный курс матанализа, причем тем лучше, чем больше в школе они потратили времени на другие направления - линейную алгебру и тригонометрию.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:20
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