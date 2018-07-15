АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

В Норвегии на видео сняли русалку

На территории Норвегии сняли на видео русалку. Данный ролик довольно быстро привлек внимание многочисленных пользователей, а также спровоцировал активное обсуждение.

В Норвегии на видео сняли русалку


Стоит отметить, что оригинальное видео пока не было обнаружено. При этом один из пользователей отметил, что ролик был снят пользователем в Норвегии. В описании к этому видео автор указал о появлении странной рыбы. В свою очередь хвост существа не похож на тело дельфина. Выдвигались предположения касательно расположения под водой человека. По мнению пользователей, он с плавником на руке, водит им выше поверхности.

Между тем последнее предположение опровергли, вследствие того, что у человека другая кинематика. Выдвигались также другие версии. Но многие сделали вывод, что в Норвегии была снята очередная русалка или другое загадочное водное существо.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рассел Кроу сильно постарел и больше не похож на
Экс-участницу «Дома-2» Ирину Александровну
Няня Пэм Бехан рассказала журналистам о нелегкой
Британский телеведущий обвинил Анджелину Джоли в
Матанализ изученный в школе не понадобится
В Норвегии на видео сняли русалку
Пользователи Сети восхитились фотографией
Дима Билан заговорил с поклонниками об оседлой
Юлианна Караулова показала поклонникам свою новую
Анастасия Костенко показала, в какой потрясающей
Юлия Савичева опубликовала снимок с детства
Поклонники были восхищены внешним видом Кристины
Луна является космическим кораблем и подменивает
Полина Гагарина показала образ с длинными
Журналисты озвучили подробности свадьбы Эмина
В Ростовской области от удара молнии погибла
Наследник Евгения Плющенко Александр сильно ушиб
Новый образ Леди Гаги в кожаном наряде вызвал
Ученые рассказали о половой жизни в старости
Стас Костюшкин рассказал журналистам о личной
Водитель из штата Висконсин протаранил дюжину
Физики нашли возможность получения самого
Жители Рио-де-Жанейро испугались вторжения
Леонардо Ди Каприо намерен жениться
Ольгу Бузову раскритиковали за интимную
Старый веник, фото и разбитые стекла притягивают
«Люблю детей, турецкие сериалы и вкусно
Эксперты предостеригают покупателей относительно
Анастасия Заворотнюк ввела поклонников в
Британцы запечатлели на камеру луч света над
Просмотреть все новости