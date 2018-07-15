В Норвегии на видео сняли русалку

Стоит отметить, что оригинальное видео пока не было обнаружено. При этом один из пользователей отметил, что ролик был снят пользователем в Норвегии. В описании к этому видео автор указал о появлении странной рыбы. В свою очередь хвост существа не похож на тело дельфина. Выдвигались предположения касательно расположения под водой человека. По мнению пользователей, он с плавником на руке, водит им выше поверхности.Между тем последнее предположение опровергли, вследствие того, что у человека другая кинематика. Выдвигались также другие версии. Но многие сделали вывод, что в Норвегии была снята очередная русалка или другое загадочное водное существо.