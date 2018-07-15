Юлианна Караулова показала поклонникам свою новую иномарку

Звезда позировала перед камерой на фоне белоснежного внедорожника, который теперь будет возить ее по дорогам столицы. Подписчики отметили, что ее коллега тоже показывала фанатам подарок от своего супруга, а сейчас исполнительница тоже решила купить это чудо техники за большие деньги. Юлианна Караулова была в восторге от машины и даже не подозревала, что новость вызовет негативную реакцию у многих лиц.Они стали обсуждать темы неравенства в обществе, после чего предположили, что артистка получила ее по льготам после рекламной акции. Пользователи сетей тоже не понимают, где знаменитость нашла такую сумму, только вернувшись из отпуска. Сама она не обращает внимания на выпады завистников, предпочитая не отвечать на такие сообщения.