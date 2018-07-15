Полина Гагарина показала образ с длинными волосами на фото в Instagram

Сейчас звезда после отдыха на Крите готовится к новым концертам, а также часто экспериментирует над своей внешностью. Она позировала перед камерой с белым цветом волос и ярким макияжем, отлично сочетающимся с голубым оттенком блузки. Подписчики сразу решили, что Полине Гагариной не нужно менять короткую прическу, ставшую ее изюминкой.Самые преданные фанаты считают, что такой образ добавил исполнительнице немного романтизма, но сейчас он выглядит стильно. Многие пользователи сетей тоже не захотели, чтобы артистка стала сливаться с толпой и закрывать все черты лица новой прической.