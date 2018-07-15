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Луна является космическим кораблем и подменивает реальность человечеству

Испанский телепат рассказал, что получил сообщение по так называемой «дальней космической связи».

Луна является космическим кораблем и подменивает реальность человечеству


Как стало известно, в нём говорится про то, что на самом деле Луна представляет собой старый космический корабль, а не просто каменный спутник Земли. Телепат отмечает, что на Луне осуществляет работу специальный генератор, создающий иллюзорные образы, изменяющий сознание людей, при этом ограничивая их восприятие. Стоит отметить, что одним из последствий такого внушения выступает видимая Луна, которая является на самом деле стальной. При этом кратеры, а также «моря» на земном спутнике существуют непосредственно в сознании человека.

Главной целью генератора является управление «стадом», которому при помощи массового внушения на программном уровне говорится, что, а также когда делать.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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