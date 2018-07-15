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Новый образ Леди Гаги в кожаном наряде вызвал противоречивую реакцию у поклонников

Певица снова решила удивить своих поклонников во время прогулки по Нью-Йорку, попав в объективы камер папарацци. Новый образ Леди Гаги в кожаном наряде вызвал у них противоречивую реакцию.

Звезда выбрала для прогулки облегающее платье, дополнив его сапогами и фуражкой, напоминающей военную форму. Подписчики сразу отметили, что внешний вид Леди Гаги сразу напоминает им о трагических событиях, когда погибло много людей. Они назвали его странным, попросив кумира больше не выбирать для себя такие вещи.

Новый образ Леди Гаги в кожаном наряде вызвал противоречивую реакцию у поклонников


Пользователи сетей отметили, что исполнительница сильно похудела и этот стиль отлично подчеркивает все достоинства ее фигуры. Также многие люди стали вспоминать о романтических образах знаменитости, покоривших сердца гостей на публичном мероприятии.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10
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