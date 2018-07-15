Новый образ Леди Гаги в кожаном наряде вызвал противоречивую реакцию у поклонников

Звезда выбрала для прогулки облегающее платье, дополнив его сапогами и фуражкой, напоминающей военную форму. Подписчики сразу отметили, что внешний вид Леди Гаги сразу напоминает им о трагических событиях, когда погибло много людей. Они назвали его странным, попросив кумира больше не выбирать для себя такие вещи.Пользователи сетей отметили, что исполнительница сильно похудела и этот стиль отлично подчеркивает все достоинства ее фигуры. Также многие люди стали вспоминать о романтических образах знаменитости, покоривших сердца гостей на публичном мероприятии.