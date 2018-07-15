АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дело помещицы Салтыковой: “Кровавая барыня” замучила множество крепостных женщин и умерла в возрасте 71 год
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Ученые рассказали о половой жизни в старости

Ученые сообщили касательно половой жизни пожилых людей. Согласно материалам нового исследования, миф про отсутствие половой жизни развенчали, проведя национальный опрос на тему здорового старения, который реализовали эксперты Университета Мичигана.

Ученые рассказали о половой жизни в старости


Согласно статистике сорок процентов всех респондентов в возрасте 65-80 лет ведут активную половую жизнь. ¾ из всех опрошенных респондентов сообщили про наличие у них половых партнеров. Эксперты уверены, что однозначно нельзя рассматривать пожилой возраст в виде времени, когда отсутствует половая жизнь, а также интерес к сексу. Практически 65 процентов опрошенных сделали противоположное заявление. 50 процентов считают, что интимные их отношения отражаются в итоге на их качестве жизни.

Доктор Элисон Брайант, являющийся старшим вице-главой исследования AARP, сообщил, что данный опрос подтверждает, что с возрастом не прекращается необходимость в сексуальной близости.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый образ Леди Гаги в кожаном наряде вызвал
Ученые рассказали о половой жизни в старости
Стас Костюшкин рассказал журналистам о личной
Водитель из штата Висконсин протаранил дюжину
Физики нашли возможность получения самого
Жители Рио-де-Жанейро испугались вторжения
Леонардо Ди Каприо намерен жениться
Ольгу Бузову раскритиковали за интимную
Старый веник, фото и разбитые стекла притягивают
«Люблю детей, турецкие сериалы и вкусно
Эксперты предостеригают покупателей относительно
Анастасия Заворотнюк ввела поклонников в
Британцы запечатлели на камеру луч света над
Астрономы увидели гигантскую внеземную станцию во
Жители Кейптауна запечатлели на камеру НЛО в виде
39-летняя жена Хью Гранта продемонстрировала свои
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Артем Сорока целовался с Маргаритой Овсянниковой
Ученые: Цивилизация ольмеков является
Генетики MIT 30 лет выращивают агрессивных
Снимки древнего корабля-призрака рассказали людям
В Аризоне американец зафиксировал на камеру
«Как марля»: Ольга Бузова в странном наряде
PlayStation 5 заманит покупателей новыми
Изменяющий форму НЛО был снять на видео
Россия приет участие в предстоящем строительстве
Съемки сиквела «Добро пожаловать в Zомбилэнд»
Жители Орска заметили в небе несколько огненных
Геометрия позволила ученым понять загадку
Канадцы в прошлом году зафиксировали 1101 НЛО –
Просмотреть все новости