Ученые рассказали о половой жизни в старости

Согласно статистике сорок процентов всех респондентов в возрасте 65-80 лет ведут активную половую жизнь. ¾ из всех опрошенных респондентов сообщили про наличие у них половых партнеров. Эксперты уверены, что однозначно нельзя рассматривать пожилой возраст в виде времени, когда отсутствует половая жизнь, а также интерес к сексу. Практически 65 процентов опрошенных сделали противоположное заявление. 50 процентов считают, что интимные их отношения отражаются в итоге на их качестве жизни.Доктор Элисон Брайант, являющийся старшим вице-главой исследования AARP, сообщил, что данный опрос подтверждает, что с возрастом не прекращается необходимость в сексуальной близости.