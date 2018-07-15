Ученые рассказали о половой жизни в старости

Ученые сообщили касательно половой жизни пожилых людей. Согласно материалам нового исследования, миф про отсутствие половой жизни развенчали, проведя национальный опрос на тему здорового старения, который реализовали эксперты Университета Мичигана.
Согласно статистике сорок процентов всех респондентов в возрасте 65-80 лет ведут активную половую жизнь. ¾ из всех опрошенных респондентов сообщили про наличие у них половых партнеров. Эксперты уверены, что однозначно нельзя рассматривать пожилой возраст в виде времени, когда отсутствует половая жизнь, а также интерес к сексу. Практически 65 процентов опрошенных сделали противоположное заявление. 50 процентов считают, что интимные их отношения отражаются в итоге на их качестве жизни.
Доктор Элисон Брайант, являющийся старшим вице-главой исследования AARP, сообщил, что данный опрос подтверждает, что с возрастом не прекращается необходимость в сексуальной близости.