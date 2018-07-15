Водитель из штата Висконсин протаранил дюжину надгробий на кладбище после появления призраков

Инцидент произошел в Ваусау, когда он проезжал мимо места захоронения. Человек увидел фантомы мертвых, окружившие его транспорт, после чего от неожиданности врезался в дерево и разрушил надгробия, пропустив нужный поворот.Сотрудники органов не поверили злоумышленнику, пытавшемуся уйти от ответственности. Они считают, что авария произошла из-за сонного состояния американца, который теперь будет вместе с представителями церкви восстанавливать поврежденные памятники.