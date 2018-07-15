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Водитель из штата Висконсин протаранил дюжину надгробий на кладбище после появления призраков

Водитель из штата Висконсин протаранил дюжину надгробий на кладбище после появления призраков. Напуганный американец сообщил полиции, что не смог свернуть в сторону и избежать столкновения с объектами.

Инцидент произошел в Ваусау, когда он проезжал мимо места захоронения. Человек увидел фантомы мертвых, окружившие его транспорт, после чего от неожиданности врезался в дерево и разрушил надгробия, пропустив нужный поворот.

Водитель из штата Висконсин протаранил дюжину надгробий на кладбище после появления призраков


Сотрудники органов не поверили злоумышленнику, пытавшемуся уйти от ответственности. Они считают, что авария произошла из-за сонного состояния американца, который теперь будет вместе с представителями церкви восстанавливать поврежденные памятники.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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