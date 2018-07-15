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Жители Рио-де-Жанейро испугались вторжения пришельцев после замеченного НЛО

Жители Рио-де-Жанейро испугались вторжения пришельцев после замеченного НЛО. Свидетели события запечатлели его на видео и опубликовали материалы в сетях.

Жители Рио-де-Жанейро испугались вторжения пришельцев после замеченного НЛО


Они отметили, что пришельцы не собирались скрываться от людей, когда появились в ночном небе на берегу залива Гуанабара. НЛО имел странную форму и совершал хаотичные движения, а также поразил горожан своими огнями.



После такого зрелища многие особы стали говорить об атаке внеземных гостей, хотя пользователи неоднозначно отреагировали на информацию. Скептики сразу назвали огни воздушными шарами или дронами, а некоторые лица не сомневались в очередной активности кораблей гуманоидов.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
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