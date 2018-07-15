Леонардо Ди Каприо намерен жениться

Папарацци запечатлели Леонардо Ди Каприо в месте с Аль Пачино, который является отчимом возлюбленной актёра, во время выхода из ресторана. По предположению журналистов, во время ужина Леонардо Ди Каприо вполне мог попросить у Аль Пачино руку и сердце падчерицы.Отмечается, что по поводу данного романа Аль Пачино был настроен скептически, поэтому с потенциальным зятем он проводил продолжительные беседы. Похоже на то, что Леонардо Ди Каприо созрел для создания семьи, в мае текущего года актёр познакомился с будущей тёщей.