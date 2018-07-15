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Леонардо Ди Каприо намерен жениться

Американские СМИ сообщают о том, что голливудский актёр Леонардо Ди Каприо планирует жениться, распростившись со статусом холостяка. Избранницей актёра является аргентинская модель.

Леонардо Ди Каприо намерен жениться


Папарацци запечатлели Леонардо Ди Каприо в месте с Аль Пачино, который является отчимом возлюбленной актёра, во время выхода из ресторана. По предположению журналистов, во время ужина Леонардо Ди Каприо вполне мог попросить у Аль Пачино руку и сердце падчерицы.

Отмечается, что по поводу данного романа Аль Пачино был настроен скептически, поэтому с потенциальным зятем он проводил продолжительные беседы. Похоже на то, что Леонардо Ди Каприо созрел для создания семьи, в мае текущего года актёр познакомился с будущей тёщей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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