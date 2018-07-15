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Старый веник, фото и разбитые стекла притягивают в дом бедность и болезни – Эксперты

Эксперты давно говорили, что любые вещи могут принести радость или несчастья своим хозяевам. Старый веник, фото и разбитые стекла притягивают в дом бедность и болезни, а потому от них нужно избавиться.

Предки всегда считали, что домовой любит новый бытовой предмет для уборки, говорящий о трудолюбии хозяина, а также сурово наказывал людей за старые аналоги. Кроме того, не стоит хранить в доме испорченную технику, перекрывающую доступ к денежной энергии. Архивные снимки и записи привязывают людей к прошлому, но если среди них есть сюжеты, вызывающие негативные ассоциации, лучше сразу выбросить их из квартиры.

Старый веник, фото и разбитые стекла притягивают в дом бедность и болезни – Эксперты


Это также касается картин или посуды, имеющей трещины. Любые дефекты на стекле становятся источниками проникновения темной энергии, после чего в жизни человека возникает много проблем. Все старые предметы отправляются на покой со словами благодарности, а также не стоит хранить вещи, которые никто не носит, что также касается ненужных подарков.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
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