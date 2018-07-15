Старый веник, фото и разбитые стекла притягивают в дом бедность и болезни – Эксперты

Предки всегда считали, что домовой любит новый бытовой предмет для уборки, говорящий о трудолюбии хозяина, а также сурово наказывал людей за старые аналоги. Кроме того, не стоит хранить в доме испорченную технику, перекрывающую доступ к денежной энергии. Архивные снимки и записи привязывают людей к прошлому, но если среди них есть сюжеты, вызывающие негативные ассоциации, лучше сразу выбросить их из квартиры.Это также касается картин или посуды, имеющей трещины. Любые дефекты на стекле становятся источниками проникновения темной энергии, после чего в жизни человека возникает много проблем. Все старые предметы отправляются на покой со словами благодарности, а также не стоит хранить вещи, которые никто не носит, что также касается ненужных подарков.