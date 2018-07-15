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Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими родителями

Лена Миро посвятила свою новую статью Тимати и Алёне Шишковой, в которой заступилась за их дочь Алису. По словам блогера, девочку неоднократно критиковали пользователи Сети за отсутствие ее талантов. Она стала упрекать звёздных родителей, которым нет никакого дела к своей дочке.

Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими родителями


Лена Миро назвала дочь Тимати «несчастным ребёнком», так как ее воспитанием занимается не мама или папа, а именно бабушка. Отмечается, что мать рэп-исполнителя водит внучку на разные кружки, а танцы и песни в исполнении девочки публикует в соцсети, что и вызвало возмущение у пользователей. Недавно в Сети обвинили Алису в отсутствии талантов, но Миро винит в этом ее родителей. Она сказала, что ей жалко девочку.

Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими родителями


Лена предположила, что в будущем из малышки, может быть, получился бы хороший продавец-консультант или бухгалтер, однако бабушка Алисы хочет звёздной карьеры, при этом в первую очередь для себя, и немного для своей внучки. Миро привела в пример Кристину Орбакайте, которая стала певицей благодаря звездной маме, чем дочь Тимати хуже.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
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