Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими родителями
Лена Миро посвятила свою новую статью Тимати и Алёне Шишковой, в которой заступилась за их дочь Алису. По словам блогера, девочку неоднократно критиковали пользователи Сети за отсутствие ее талантов. Она стала упрекать звёздных родителей, которым нет никакого дела к своей дочке.
Лена Миро назвала дочь Тимати «несчастным ребёнком», так как ее воспитанием занимается не мама или папа, а именно бабушка. Отмечается, что мать рэп-исполнителя водит внучку на разные кружки, а танцы и песни в исполнении девочки публикует в соцсети, что и вызвало возмущение у пользователей. Недавно в Сети обвинили Алису в отсутствии талантов, но Миро винит в этом ее родителей. Она сказала, что ей жалко девочку.
Лена предположила, что в будущем из малышки, может быть, получился бы хороший продавец-консультант или бухгалтер, однако бабушка Алисы хочет звёздной карьеры, при этом в первую очередь для себя, и немного для своей внучки. Миро привела в пример Кристину Орбакайте, которая стала певицей благодаря звездной маме, чем дочь Тимати хуже.