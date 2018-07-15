Алёну Шишкову и Тимати в Сети назвали плохими родителями

Лена Миро назвала дочь Тимати «несчастным ребёнком», так как ее воспитанием занимается не мама или папа, а именно бабушка. Отмечается, что мать рэп-исполнителя водит внучку на разные кружки, а танцы и песни в исполнении девочки публикует в соцсети, что и вызвало возмущение у пользователей. Недавно в Сети обвинили Алису в отсутствии талантов, но Миро винит в этом ее родителей. Она сказала, что ей жалко девочку.Лена предположила, что в будущем из малышки, может быть, получился бы хороший продавец-консультант или бухгалтер, однако бабушка Алисы хочет звёздной карьеры, при этом в первую очередь для себя, и немного для своей внучки. Миро привела в пример Кристину Орбакайте, которая стала певицей благодаря звездной маме, чем дочь Тимати хуже.