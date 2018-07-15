Бьянка рассказала о своих комплексах

Бьянка в рамках Instagram приняла решение обсудить с фолловерами их комплексы. О себе артистка рассказала, что она не выходила на люди без макияжа до восемнадцати лет. Фанаты сразу начали писать, что у исполнительницы песен комплексы были безосновательны, так как она красива, невзирая на то, использует артистка косметику или нет. Подписчики также отметили совершенную фигуру звезды.Однако о себе поклонники рассказали больше. Для большинства проблемой является принятие своего веса и внешности. Фанатам кажется, что они очень толстые и поэтому не могут спокойно выходить на люди. Некоторые поведали, что до сих пор стесняются без макияжа выходить на улицу. Но среди фолловеров нашлись и те, которые заявили, что у них нет комплексов, однако большинство поклонников в это не поверило.