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Бьянка рассказала о своих комплексах

Певица Бьянка поинтересовалась у поклонников, есть ли у них какие-либо комплексы или страхи. Взамен артистка решила рассказать, что до 18 лет она не решалась делать.

Бьянка рассказала о своих комплексах


Бьянка в рамках Instagram приняла решение обсудить с фолловерами их комплексы. О себе артистка рассказала, что она не выходила на люди без макияжа до восемнадцати лет. Фанаты сразу начали писать, что у исполнительницы песен комплексы были безосновательны, так как она красива, невзирая на то, использует артистка косметику или нет. Подписчики также отметили совершенную фигуру звезды.

Бьянка рассказала о своих комплексах


Однако о себе поклонники рассказали больше. Для большинства проблемой является принятие своего веса и внешности. Фанатам кажется, что они очень толстые и поэтому не могут спокойно выходить на люди. Некоторые поведали, что до сих пор стесняются без макияжа выходить на улицу. Но среди фолловеров нашлись и те, которые заявили, что у них нет комплексов, однако большинство поклонников в это не поверило.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:28
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