Анастасия Заворотнюк ввела поклонников в заблуждение сходством с 18-летним сыном
Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» - Анастасия Заворотнюк, очень скрытная женщина. Все посты в соцсети знаменитости можно посчитать по пальцам, однако ради дня рождения своего сына актриса сделала исключение.
Тринадцатого июля сын Анастасия Заворотнюк - Майкл Стрюков, праздновал восемнадцатилетие. В честь именин наследника артистка опубликовала в своем микроблоге трогательное поздравление. Актриса заявила, что восемнадцать лет – это важный и новый жизненный этап. По словам актрисы, именно сейчас можно дышать полной грудью, любить и радоваться, а также смело идти к мечте. Анастасия подарила наследнику авторский торт, на котором изображена гитара с нотами, так как юноша увлекается данным инструментом. Поздравление Заворотнюк сопроводила снимком своего наследника, но парнишку поклонники перепутали со звездной мамой.
Стоит отметить, что дочке Заворотнюк - Анне, также передались материнские черты. Актриса гордится своим сходством со своими детьми, так как ее гены оказались намного сильнее наследственности отцов.