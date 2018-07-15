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Анастасия Заворотнюк ввела поклонников в заблуждение сходством с 18-летним сыном

Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» - Анастасия Заворотнюк, очень скрытная женщина. Все посты в соцсети знаменитости можно посчитать по пальцам, однако ради дня рождения своего сына актриса сделала исключение.

Анастасия Заворотнюк ввела поклонников в заблуждение сходством с 18-летним сыном


Тринадцатого июля сын Анастасия Заворотнюк - Майкл Стрюков, праздновал восемнадцатилетие. В честь именин наследника артистка опубликовала в своем микроблоге трогательное поздравление. Актриса заявила, что восемнадцать лет – это важный и новый жизненный этап. По словам актрисы, именно сейчас можно дышать полной грудью, любить и радоваться, а также смело идти к мечте. Анастасия подарила наследнику авторский торт, на котором изображена гитара с нотами, так как юноша увлекается данным инструментом. Поздравление Заворотнюк сопроводила снимком своего наследника, но парнишку поклонники перепутали со звездной мамой.

Анастасия Заворотнюк ввела поклонников в заблуждение сходством с 18-летним сыном


Стоит отметить, что дочке Заворотнюк - Анне, также передались материнские черты. Актриса гордится своим сходством со своими детьми, так как ее гены оказались намного сильнее наследственности отцов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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