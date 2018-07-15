39-летняя жена Хью Гранта продемонстрировала свои длинные ноги

Хью Грант и Анна Эберштейн сейчас отмечают медовый месяц. Пятидесятивосьмилетний актёр был замечен вместе со своей спутницей во время прогулки по улице Лондона после ланча в одном из ресторанов. Артист был одет в бледно-голубую рубашку, поверх которой находился коричневый пиджак, коричневые замшевые лоферы и синие брюки. На тридцатидевятилетней Анне была простая хлопковая рубашка и синяя мини-юбка с белыми нашивками. Эберштейн продемонстрировала общественности свои длинные стройные ноги, на которых были обуты босоножки на танкетке.В прошедшем месяце в интервью на телешоу NBC Today актер признался, что ему крайне повезло с супругой. Обсуждая супружескуюжизнь, Хью поведал, что чувствует облегчение, так как рядом с Анной ему не надо играть на публику. Грант жалеет, что не женился раньше, хоть в 2015 году артист являлся противником брака, так как мало видел хороших примеров.