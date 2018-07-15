Астрономы увидели гигантскую внеземную станцию во время наблюдения за звездой Is-8462852

Они были поражены видом загадочной структуры, проплывающей мимо этого объекта в созвездии Лебедя. После неожиданного открытия независимые исследователи вместе с физиком Фрименом Джоном Дайсоном стали говорить об инопланетной электростанции, созданной пришельцами. Затем стало известно, что тут были замечены два аналога, хотя вторая станция была разрушенной и заброшенной, но они вращались на разных орбитах вокруг звезды, нарушая закон Кеплера.Ученые считают, что эти сооружения существовали в древней Вселенной, а также могли играть роль искусственных планет. Если данная теория подтвердится, тогда Солнечная система тоже могла быть создана внеземными цивилизациями для эксперимента, а потому они до сих пор наблюдают за своим творением.