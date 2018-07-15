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Эксперты предостеригают покупателей относительно приобретения гаджетов Xiaomi на AliExpress

Согласно последней информации, существует опасность приобретения моделей смартфонов Xiaomi на торговых площадках AliExpress. Оказывается, что некоторые гаджеты не прошиты международной прошивкой, это лишает владельцев возможности использования многих функций.

Давно известно, что компания Xiaomi стала первой среди конкурентов, продающей смартфоны без необходимости региональной привязки. Покупателями получался исходный код, дающий возможность перепрошивки девайса под собственный язык и регион. Следом появились разные версии под оболочки для ОС Android, что еще больше повлияло на массовость продаж «серых» аппаратов. Только пришло время, по мнению экспертов, что лучше воздержаться от подобного шага.
Эксперты предостеригают покупателей относительно приобретения гаджетов Xiaomi на AliExpress


Уже есть пострадавшие клиенты, совершившие покупку на AliExpress продукции от Xiaomi. По причине изменений в способах программирования региональных версий, устройства перестали поддаваться перепрошивке. В случае успешного исхода, при правильной настройке функционирования гаджета, сбой обязательно произойдет в будущем. Наиболее частая проблема - прекращения работы сервиса Google Pay, а так же совместимость с некоторыми платежными системами банковских карт.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:10
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