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Британцы запечатлели на камеру луч света над головой ребенка-индиго

Пользователи сетей увидели фото, опубликованное семейной парой из города Бриджуотера. Британцы запечатлели на камеру луч света над головой ребенка-индиго, который после своего рождения уже мог общаться с мертвыми и помнил о прошлых жизнях.

Родители часто были напуганы откровениями 4-летнего мальчика, говорившего им о призраках в доме, а сейчас они убедились, что он действительно имеет необычные способности. Ребенок играл со своим другом в парке, и мама сделала несколько фото, после чего заметила на них голубой луч, опускающийся на голову наследника.

Британцы запечатлели на камеру луч света над головой ребенка-индиго


Скептики предположили, что малыш просто разыгрывает людей, а в сюжете показана обычная иллюзия света. Их мнение было сразу опровергнуто обиженными британцами, отметившими, что ребенок сообщает им информацию, которой нет в книгах или на ТВ.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50
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