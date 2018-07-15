Британцы запечатлели на камеру луч света над головой ребенка-индиго

Родители часто были напуганы откровениями 4-летнего мальчика, говорившего им о призраках в доме, а сейчас они убедились, что он действительно имеет необычные способности. Ребенок играл со своим другом в парке, и мама сделала несколько фото, после чего заметила на них голубой луч, опускающийся на голову наследника.Скептики предположили, что малыш просто разыгрывает людей, а в сюжете показана обычная иллюзия света. Их мнение было сразу опровергнуто обиженными британцами, отметившими, что ребенок сообщает им информацию, которой нет в книгах или на ТВ.