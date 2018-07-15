Жители Кейптауна запечатлели на камеру НЛО в виде летающего города

Пораженные свидетели события опубликовали ролик в сетях, отметив, что это космическое чудо имело небоскребы, выполненные из материала, напоминающего стекло. Кроме того, там были замечены посадочные полосы для транспорта, чтобы небольшие аппараты пришельцев могли приземлиться на Земле и передать африканцам свои знания.Исследователи считают, что летающий город в древности был частью исчезнувших цивилизаций. В древности тут вместо пустыни были плодородные земли, а люди владели высокими технологиями после контактов с гуманоидами. Ученые считают, что поселения были уничтожены во время войны или падения метеорита.