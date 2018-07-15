«Упал, отжался!»: Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь устроила детям армейскую тренировку

«Дашуль, уже несколько раз пересматриваю видео. Такие забавные детки!», «Вот это мужчинки! Молодцы просто! Правильно делаете, что своим детям прививаете любовь к спорту с самого детства! Восхищаюсь вами с Сережей!», «Даш, вы футбольную команду тренируете? Ваш Давидик и вовсе сделал мой день! Очень прикольный малыш!», - пишут верные фанаты семейства Пынзарей.



Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 11 Июл 2018 в 11:22 PDT

Ни для кого не является секретом, что семейство Пынзарей вместе с детьми по-прежнему проживает в курортном городке Турции – Аланье. Каждый день знаменитости радуют своих верных фанатов, публикуя в личных микроблогах множество красивых и ярких фотографий, видеозаписей и сториз, на которых они демонстрируют свой отдых, свой быт и живописные уголки старинного городка.На этот раз Дарья продемонстрировала пользователям социальной сети Инстаграм, чем занимаются, собравшиеся в одной квартире, мальчишки, в то время пока на улице очень жарко.Как видно из видеоролика, несмотря на свой юный возраст, мальчишки не против посоревноваться друг с другом, кто же из них все-таки продержится дольше, выполняя отжимание от пола.Невозможно не обратить внимания на то, что пятеро мальчиков возрастом от двух до семи лет очень старались. Самый старший не только отжимался, но и пытался при этом даже считать, перескакивая постоянно через цифры. Конечно же, что Дарья сразу же уличила парнишку в этом.Нужно сказать, что свежий видеоролик бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» высоко оценили ее подписчики. Уже сейчас ролик посмотрело больше 250 тысяч людей, а некоторые из пользователей социальной сети один за другим принялись даже забрасывать мальчишек огромнейшим количеством приятных комментариев.