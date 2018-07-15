«Упал, отжался!»: Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь устроила детям армейскую тренировку
Бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала преданным поклонникам свежий видеоролик, главными героями которого оказалось несколько ребятишек.
Ни для кого не является секретом, что семейство Пынзарей вместе с детьми по-прежнему проживает в курортном городке Турции – Аланье. Каждый день знаменитости радуют своих верных фанатов, публикуя в личных микроблогах множество красивых и ярких фотографий, видеозаписей и сториз, на которых они демонстрируют свой отдых, свой быт и живописные уголки старинного городка.
На этот раз Дарья продемонстрировала пользователям социальной сети Инстаграм, чем занимаются, собравшиеся в одной квартире, мальчишки, в то время пока на улице очень жарко.
Как видно из видеоролика, несмотря на свой юный возраст, мальчишки не против посоревноваться друг с другом, кто же из них все-таки продержится дольше, выполняя отжимание от пола.
Невозможно не обратить внимания на то, что пятеро мальчиков возрастом от двух до семи лет очень старались. Самый старший не только отжимался, но и пытался при этом даже считать, перескакивая постоянно через цифры. Конечно же, что Дарья сразу же уличила парнишку в этом.
Нужно сказать, что свежий видеоролик бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» высоко оценили ее подписчики. Уже сейчас ролик посмотрело больше 250 тысяч людей, а некоторые из пользователей социальной сети один за другим принялись даже забрасывать мальчишек огромнейшим количеством приятных комментариев.
«Дашуль, уже несколько раз пересматриваю видео. Такие забавные детки!», «Вот это мужчинки! Молодцы просто! Правильно делаете, что своим детям прививаете любовь к спорту с самого детства! Восхищаюсь вами с Сережей!», «Даш, вы футбольную команду тренируете? Ваш Давидик и вовсе сделал мой день! Очень прикольный малыш!», - пишут верные фанаты семейства Пынзарей.